Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете

Неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, в результате погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

При стрельбе в Техасе погибли четыре человека

«По информации следователей на месте происшествия, трое погибли», — указано в заявлении ведомства в соцсети X.

Известно, что еще один пострадавший находится в местной больнице в критическом состоянии, отмечает телеканал «360».

По данным полиции, подозреваемый в стрельбе установлен, он скончался, пишет RT.

Как сообщает CNN, огонь в Невадском университете открыл 67-летний профессор, «связанный с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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