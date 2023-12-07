Три человека погибли в результате стрельбы в Невадском университете
Неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, в результате погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
«По информации следователей на месте происшествия, трое погибли», — указано в заявлении ведомства в соцсети X.
Известно, что еще один пострадавший находится в местной больнице в критическом состоянии, отмечает телеканал «360».
По данным полиции, подозреваемый в стрельбе установлен, он скончался, пишет RT.
Как сообщает CNN, огонь в Невадском университете открыл 67-летний профессор, «связанный с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина».
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