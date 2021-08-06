Три человека погибли в результате столкновения девяти автомобилей в Ростовской области

Три человека стали жертвами массового ДТП в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, на 1070 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе столкнулись две грузовые и семь легковых автомобилей. Погибли три человека, в том числе двое детей, ещё четверо были госпитализированы.

Ранее на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии перевернулся автобус с 25 пассажирами, сообщает RT.

