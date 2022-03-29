Три человека погибли в ДТП в Пенсильвании

В Пенсильвании три человека стали жертвами ДТП, вызванного непогодой. Об этом сообщает Associated Press.

В автоаварии на Камчатке погибли три человека

Отмечается также, что на шоссе произошло несколько аварий. В связи с чем около 20 человек были доставлены в больницы.

По предварительным данным, начавшийся снегопад снизил видимость на трассе до нуля.




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ФОТО: https://pixabay.com/
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