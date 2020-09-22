Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае столкнулись легковой автомобиль и погрузчик, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Отмечается, что еще четыре человека были госпитализированы. По данным агентства, дорожный инцидент произошел во вторник около 20 вечера местного времени на спуске с Дрокинской горы в сторону города Красноярска. В настоящее время движение на трассе ограничено.
Накануне сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП под Тюменью в результате столкновения двух автомобилей, один из которых пытался избежать наезда на дикого кабана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Путин назвал устав ООН главным источником международного права
- «Миллиарды долларов». «Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»
- Президент России призвал США продлить договор СНВ-3
- Путин: Россия готова поделиться опытом создания вакцины от COVID-19
- Путин пообещал сотрудникам ООН бесплатную вакцину от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru