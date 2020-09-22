Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае столкнулись легковой автомобиль и погрузчик, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Отмечается, что еще четыре человека были госпитализированы. По данным агентства, дорожный инцидент произошел во вторник около 20 вечера местного времени на спуске с Дрокинской горы в сторону города Красноярска. В настоящее время движение на трассе ограничено.

Накануне сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП под Тюменью в результате столкновения двух автомобилей, один из которых пытался избежать наезда на дикого кабана.





