Дикий кабан стал причиной гибели четверых человек в ДТП под Тюменью
Четыре человека погибли в ДТП под Тюменью в результате столкновения двух автомобилей, один из которых пытался избежать наезда на дикого кабана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную полицию.
Отмечается, что столкнулись две легковые машины. Предварительно, одна из них выехала на встречную полосу движения, чтобы не сбить кабана на дороге.
Силой удара одну из машин выбросило в кювет. Все погибшие находились в этой машине, среди них 22-летний водитель и 4-летний ребенок. Водитель второй машины доставлен в больницу.
Инцидент произошел на 141-м км федеральной трассы Курган - Тюмень в Тюменской области. Как отмечает агентство, движение по дороге ограничено, на месте работают следователи.
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