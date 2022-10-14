Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии на трассе «Кавказ». Об этом сообщает ТАСС.

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Среди пострадавших двое человек.

Причины аварии устанавливаются. На месте работает ДПС.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кабардино-балкарияДТП
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