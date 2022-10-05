Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
5 октября 202222:58
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Московской области. Об этом сообщили в региональной полиции.
Отмечается, что двое из пострадавших были доставлены в больницу. Состояние пострадавших неизвестно.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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5 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru