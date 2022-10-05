Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Московской области. Об этом сообщили в региональной полиции.

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Отмечается, что двое из пострадавших были доставлены в больницу. Состояние пострадавших неизвестно.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Московская ОбластьДПС
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