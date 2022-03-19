Три человека погибли в ДТП в Геленджике

ДТП произошло в Геленджике, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию по региону.

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Отмечается, что легковой автомобиль, выехав на встречную полосу из-за столкновения с ограждением, врезался в грузовик.

Погибли водитель и два пассажира (мужчина и женщина) легкового автомобиля. На участке ДТП организовано реверсивное движение.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Краснодарский КрайДТП
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