Три человека погибли в ДТП в Геленджике
19 марта 202200:37
ДТП произошло в Геленджике, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию по региону.
Отмечается, что легковой автомобиль, выехав на встречную полосу из-за столкновения с ограждением, врезался в грузовик.
Погибли водитель и два пассажира (мужчина и женщина) легкового автомобиля. На участке ДТП организовано реверсивное движение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru