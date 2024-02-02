Три человека погибли в ДТП в Адыгее

Отмечается, что ДТП с участием трех автомобилей произошло на автодороге, ведущей к станице Ханской. В результате происшествия погиб 60-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые являлись жителями Краснодарского края, а также 27-летний житель Адыгеи.

Сообщается, что движение перекрыто. К месту ДТП направили дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают безопасный проезд других транспортных средств на участке дороги.

Ранее, 1 февраля, восемь автомобилей, в том числе пять грузовых, попали в ДТП на федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень в Свердловской области, передает «Радиоточка НСН».

