Три человека погибли в ДТП в Адыгее

В результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в республиканском центре Адыгеи – Майкопе погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

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Отмечается, что ДТП с участием трех автомобилей произошло на автодороге, ведущей к станице Ханской. В результате происшествия погиб 60-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые являлись жителями Краснодарского края, а также 27-летний житель Адыгеи.

Сообщается, что движение перекрыто. К месту ДТП направили дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают безопасный проезд других транспортных средств на участке дороги.

Ранее, 1 февраля, восемь автомобилей, в том числе пять грузовых, попали в ДТП на федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень в Свердловской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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