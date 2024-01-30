В Подмосковье в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек

В городе Воскресенске Московской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля «Лада Веста». Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

По предварительным данным, водитель легковушки выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Женщина скончалась на месте.

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Воскресенская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Телеканал Azteca 30 января сообщил о гибели 20 человек в результате столкновения двухэтажного пассажирского автобуса и трейлера в мексиканском штате Синалоа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПМосковская Область

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