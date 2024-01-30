В Подмосковье в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек
В городе Воскресенске Московской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля «Лада Веста». Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, водитель легковушки выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Женщина скончалась на месте.
Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Воскресенская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
Телеканал Azteca 30 января сообщил о гибели 20 человек в результате столкновения двухэтажного пассажирского автобуса и трейлера в мексиканском штате Синалоа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье в ДТП с автобусом и легковушкой погиб человек
- В челябинском вузе преподаватель разобрал песню SHAMAN со студентами
- СМИ: На московской ТЭЦ-23 произошел пожар
- Вирусолог счел птичий грипп потенциальным биологическим оружием
- Qiwi завершила сделку по продаже российских активов
- Буданов признал продвижение российских сил под Авдеевкой
- WADA заявило об удаленном контроле расследования по делу Валиевой
- Работа сайтов и приложений в зоне .RU начала восстанавливаться после сбоя
- В аппарате Нарусовой опровергли сообщения о ее госпитализации
- Солист «Би-2» Лева вылетел из Таиланда в Израиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru