Три человека погибли в ДТП с катафалком и большегрузом под Иркутском
Три человека погибли в результате столкновения большегруза и автомобиля ритуальной службы в Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
ДТП произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, отмечает «Свободная пресса». На дороге столкнулись большегруз Volvo и принадлежащая ритуальной службе «Газель». По предварительным данным, в аварии погибли три человека, двое госпитализированы, пишет РИА ФАН.
«Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле "Газель"», — отметили в МВД.
Над ликвидацией последствий ДТП и обеспечением безопасности движения на трассе работают экипажи ДПС.
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