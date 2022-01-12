Три человека погибли в ДТП с катафалком и большегрузом под Иркутском

Три человека погибли в результате столкновения большегруза и автомобиля ритуальной службы в Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

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ДТП произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, отмечает «Свободная пресса». На дороге столкнулись большегруз Volvo и принадлежащая ритуальной службе «Газель». По предварительным данным, в аварии погибли три человека, двое госпитализированы, пишет РИА ФАН.

«Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле "Газель"», — отметили в МВД.

Над ликвидацией последствий ДТП и обеспечением безопасности движения на трассе работают экипажи ДПС.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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