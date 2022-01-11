На МКАД фура вылетела с трассы, повиснув над проезжей частью

На МКАД фура вылетела с трассы, не справившись с управлением, и повисла над проезжей частью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГАИ.

Отмечается, что фура вылетела с трассы после того, как в нее врезался другой большегруз.

В связи с аварией движение на 68-м км трассы затруднено.

Водитель фуры смог покинуть кабину при помощи спасателей МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.





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ФОТО: depositphotos.com
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