На МКАД фура вылетела с трассы, повиснув над проезжей частью

На МКАД фура вылетела с трассы, не справившись с управлением, и повисла над проезжей частью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГАИ.

Отмечается, что фура вылетела с трассы после того, как в нее врезался другой большегруз.

В связи с аварией движение на 68-м км трассы затруднено.

Водитель фуры смог покинуть кабину при помощи спасателей МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.













