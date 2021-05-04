Три человека погибли в автоаварии в Северной Осетии

В Алагирском районе Северной Осетии произошла смертельная автоавария, сообщает «РЕН ТВ».

Тринадцать человек погибли в ДТП в Пакистане

Там столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на 20-м километре Транскавказской автомагистрали. В результате погибли три человека, детей среди них нет.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Напомним, страшное ДТП произошло в Ставропольском крае 30 апреля на 535 км автодороги «Астрахань - Ставрополь». В результате столкновения легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса, в котором дети ехали на соревнования в Черкесск, пять девочек погибли, ещё девять человек были госпитализированы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры