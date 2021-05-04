Три человека погибли в автоаварии в Северной Осетии
В Алагирском районе Северной Осетии произошла смертельная автоавария, сообщает «РЕН ТВ».
Там столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на 20-м километре Транскавказской автомагистрали. В результате погибли три человека, детей среди них нет.
В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.
Напомним, страшное ДТП произошло в Ставропольском крае 30 апреля на 535 км автодороги «Астрахань - Ставрополь». В результате столкновения легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса, в котором дети ехали на соревнования в Черкесск, пять девочек погибли, ещё девять человек были госпитализированы.
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