Три человека погибли в автоаварии в Северной Осетии

Там столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на 20-м километре Транскавказской автомагистрали. В результате погибли три человека, детей среди них нет.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Напомним, страшное ДТП произошло в Ставропольском крае 30 апреля на 535 км автодороги «Астрахань - Ставрополь». В результате столкновения легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса, в котором дети ехали на соревнования в Черкесск, пять девочек погибли, ещё девять человек были госпитализированы.

