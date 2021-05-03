Тринадцать человек погибли в ДТП в Пакистане

Не менее тринадцати человек стали жертвами ДТП с автобусом в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в дорожном инциденте 25 пострадавших. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости водителем и последующая потеря управления автобусом. В результате автобус перевернулся.

ДТП произошло в провинции Пенджаб.

