Тринадцать человек погибли в ДТП в Пакистане
3 мая 202121:26
Не менее тринадцати человек стали жертвами ДТП с автобусом в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в дорожном инциденте 25 пострадавших. Их доставили в больницу.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости водителем и последующая потеря управления автобусом. В результате автобус перевернулся.
ДТП произошло в провинции Пенджаб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru