Тринадцать человек погибли в ДТП в Пакистане

Не менее тринадцати человек стали жертвами ДТП с автобусом в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в дорожном инциденте 25 пострадавших. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости водителем и последующая потеря управления автобусом. В результате автобус перевернулся.

ДТП произошло в провинции Пенджаб.

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ДТППакистан
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