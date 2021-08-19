Три человека погибли при взрыве в провинции Пенджаб в Пакистане

Мощный взрыв прогремел в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб) во время шествия процессии мусульман-шиитов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, погибли три человека, ранения получили более 50.

Лидер шиитов Хавар Шафкат подтвердил факт взрыва, однако никаких подробностей не сообщил.

Ранее в Ливане произошел взрыв танкера, погибли минимум десять человек, ещё около 100 получили ранения.

