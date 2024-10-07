Три человека погибли при столкновении 11 машин в Подмосковье
7 октября 202414:14
Массовое ДТП с участие 11 машин произошло на 103 км трассы М-2 «Крым» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с попутным транспортом. Всего в ДТП попали четыре грузовых автомобиля и семь легковых машин.
«В результате ДТП три человека погибло, трое получили травмы», - указали в ведомстве.
Рвнее В Таиланде в ДТП попал двухэтажный автобус, в результате погибли 25 человек, из них 22 – дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru