Три человека погибли при столкновении 11 машин в Подмосковье

По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с попутным транспортом. Всего в ДТП попали четыре грузовых автомобиля и семь легковых машин.

«В результате ДТП три человека погибло, трое получили травмы», - указали в ведомстве.

Рвнее В Таиланде в ДТП попал двухэтажный автобус, в результате погибли 25 человек, из них 22 – дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

