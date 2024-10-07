Три человека погибли при столкновении 11 машин в Подмосковье

Массовое ДТП с участие 11 машин произошло на 103 км трассы М-2 «Крым» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В Красноярске водитель сбил трех подростков на пешеходном переходе

По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с попутным транспортом. Всего в ДТП попали четыре грузовых автомобиля и семь легковых машин.

«В результате ДТП три человека погибло, трое получили травмы», - указали в ведомстве.

Рвнее В Таиланде в ДТП попал двухэтажный автобус, в результате погибли 25 человек, из них 22 – дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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