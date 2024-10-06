В Красноярске водитель сбил трех подростков на пешеходном переходе
6 октября 202414:40
В Красноярске водитель иномарки сбил трех подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщило региональное управление МВД в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Калинина. Автомобиль наехал на двух девушек 14 лет и 12-летнего мальчика.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Об их состоянии не сообщается.
Ранее три человека получили травмы при столкновении легковушки с автобусом в Крыму, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru