В Красноярске водитель сбил трех подростков на пешеходном переходе

Инцидент произошел на улице Калинина. Автомобиль наехал на двух девушек 14 лет и 12-летнего мальчика.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Об их состоянии не сообщается.

Ранее три человека получили травмы при столкновении легковушки с автобусом в Крыму, передает «Радиоточка НСН».

