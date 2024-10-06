В Красноярске водитель сбил трех подростков на пешеходном переходе

В Красноярске водитель иномарки сбил трех подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщило региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел на улице Калинина. Автомобиль наехал на двух девушек 14 лет и 12-летнего мальчика.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Об их состоянии не сообщается.

Ранее три человека получили травмы при столкновении легковушки с автобусом в Крыму, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПодросткиАвтомобилиКрасноярск

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