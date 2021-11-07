Три человека погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке

В результате пожара, который произошел в жилом многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке, погибли три человека, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар в мордовской колонии ликвидировали

Среди них — двое детей 2016 и 2020 годов рождения.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Пожар бушевал на площади около 50 кв. м. Устанавливаются причины ЧП.

Как сообщалось ранее, в районе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Есть жертвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыПроисшествие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры