Три человека погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке
7 ноября 202108:04
В результате пожара, который произошел в жилом многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке, погибли три человека, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Среди них — двое детей 2016 и 2020 годов рождения.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Пожар бушевал на площади около 50 кв. м. Устанавливаются причины ЧП.
Как сообщалось ранее, в районе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Есть жертвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+41 335 / сут.
Умерли
246 тыс.+1 188 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+29 201 / сут.
- В Киеве обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
- Три человека погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке
- Кудрин оценил потери мировой экономики от COVID-19
- В Саратовской области женщина насмерть сбила ребенка
- Илон Маск спросил, следует ли ему продать 10% акций Tesla
- Вильфанд предупредил о погодной опасности в ряде регионов
- Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Владимирской области
- Шкаплеров стал новым командиром на МКС
- Продлена лотерея среди вакцинированных от коронавируса
- Грузинская оппозиция дала властям 24 часа на госпитализацию Саакашвили
6 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru