Пожар в мордовской колонии ликвидировали

Пожар в мордовской колонии №1 потушили, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН по республике.

Открытое горение в поселке Сосновка Зубово-Полянского района началось около 20:00. Причиной пожара стали загоревшиеся отходы производства. Затем огонь распространился на кровлю склада, его площадь достигла 900 кв. м. Также загорелись пиломатериалы, хранившиеся в цеху.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано в 21:33. Общая площадь пожара составила около 1000 кв.м.

