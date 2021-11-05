Пожар в мордовской колонии ликвидировали
Пожар в мордовской колонии №1 потушили, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН по республике.
Открытое горение в поселке Сосновка Зубово-Полянского района началось около 20:00. Причиной пожара стали загоревшиеся отходы производства. Затем огонь распространился на кровлю склада, его площадь достигла 900 кв. м. Также загорелись пиломатериалы, хранившиеся в цеху.
Отмечается, что открытое горение было ликвидировано в 21:33. Общая площадь пожара составила около 1000 кв.м.
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