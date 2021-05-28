Три человека погибли при пожаре в Московской области
28 мая 202109:20
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Руза Московской области, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что еще один человек получил травмы, но выжил. По данным сотрудников МЧС, возгорание произошло около полуночи на Красной улице. Пожарные справились с огнем в 5:10.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru