Три человека погибли при пожаре в больнице в Рязани
Три человека скончались при пожаре в больнице им. Н. А. Семашко в Рязани из-за отравления угарным газом, сообщило ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Пожар произошел ранним утром 9 июня в реанимационном отделении. Погибшие находились там из-за осложнений от коронавируса. Отмечается, что скончавшимся гражданам было 68 лет, 63 и 72 года. При этом еще восемь рязанцев пострадали, пишет РЕН ТВ.
В 4:19 пожар был полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров. В тушении приняли участие 60 человек, а также 19 единиц техники. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, сообщила «Свободная пресса». Следственный комитет начал проверку, сообщила RT.
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