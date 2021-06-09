Три человека погибли при пожаре в больнице в Рязани

Пожар произошел ранним утром 9 июня в реанимационном отделении. Погибшие находились там из-за осложнений от коронавируса. Отмечается, что скончавшимся гражданам было 68 лет, 63 и 72 года. При этом еще восемь рязанцев пострадали, пишет РЕН ТВ.

В 4:19 пожар был полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров. В тушении приняли участие 60 человек, а также 19 единиц техники. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, сообщила «Свободная пресса». Следственный комитет начал проверку, сообщила RT.

