Три человека погибли при крушении туристического самолета во Франции
Во Франции произошло крушение небольшого туристического самолета, в результате чего погибли три человека, передает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.
Крушение лайнера произошло поблизости города Дижон на аэродроме Даруа в департаменте Кот-д’Ор в пятницу днем. Самолет разбился при посадке.
На борту находились трое мужчин, все погибли. Предварительно, причиной крушения называют плохие погодные условия. Отмечается, что на месте крушения нет следов возгорания.
Накануне сообщалось, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту города Провинстаун (Массачусетс, США), в результате чего были госпитализированы семь человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- В Турции отказались признавать «Спутник Лайт»
- Путин назначил врио главы МЧС
- В посольстве США назвали причину вызова Салливана в МИД РФ
- Суд отправил в колонию водителя грузовика, виновного в смерти военных в Подмосковье
- СМИ сообщили причину вызова посла США в МИД РФ
- ВЦИОМ выяснил, сколько россиян доверяют Путину
- В МИД РФ вызвали посла США
- Российский журналист бросил кепку в соведущего из-за спора о футболе
- В Госдуме раскритиковали идею отменить лимит на легионеров в РПЛ
- СМИ: боевики убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru