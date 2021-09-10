Три человека погибли при крушении туристического самолета во Франции

Во Франции произошло крушение небольшого туристического самолета, в результате чего погибли три человека, передает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

Крушение лайнера произошло поблизости города Дижон на аэродроме Даруа в департаменте Кот-д’Ор в пятницу днем. Самолет разбился при посадке.

На борту находились трое мужчин, все погибли. Предварительно, причиной крушения называют плохие погодные условия. Отмечается, что на месте крушения нет следов возгорания.

Накануне сообщалось, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту города Провинстаун (Массачусетс, США), в результате чего были госпитализированы семь человек.