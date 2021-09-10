Семь человек госпитализированы после жесткой посадки самолета в США
10 сентября 202100:21
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту города Провинстаун (Массачусетс, США), в результате чего были госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Самолет принадлежит компании Cape Air ("Кейп Эйр»). Причиной жесткой посадки стали неблагоприятные погодные условия.
На борту небольшого самолета находились 6 пассажиров и пилот. Все доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru