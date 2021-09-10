Семь человек госпитализированы после жесткой посадки самолета в США

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту города Провинстаун (Массачусетс, США), в результате чего были госпитализированы семь человек, передает ТАСС.

Самолет принадлежит компании Cape Air ("Кейп Эйр»). Причиной жесткой посадки стали неблагоприятные погодные условия.

На борту небольшого самолета находились 6 пассажиров и пилот. Все доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.





