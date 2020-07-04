Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

В канадской провинции Альберта произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, самолет упал в 22 км от международного аэропорта города Эдмонтон.

На месте происшествия работают экстренные службы. Начато расследование по факту крушения.

Ранее сегодня сообщалось, что самолет авиакомпании Ryanair вынужденно сел в аэропорту греческого города Салоники из-за пожара на борту.


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