Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

В канадской провинции Альберта произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, самолет упал в 22 км от международного аэропорта города Эдмонтон.

На месте происшествия работают экстренные службы. Начато расследование по факту крушения.

Ранее сегодня сообщалось, что самолет авиакомпании Ryanair вынужденно сел в аэропорту греческого города Салоники из-за пожара на борту.



