Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту
Самолет авиакомпании Ryanair вынужденно сел в аэропорту греческого города Салоники из-за пожара на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генерального секретариата гражданской защиты Греции.
Уточняется, что самолет следовал из Берлина в Афины. В связи с инцидентом из самолета прошла эвакуация более 150 находившихся на борту пассажиров и шести членов экипажа.
Агентство не уточняет, есть ли в результате пострадавшие. Отмечается, что возгорание возникло в кабине пилота. Причина не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту
- Пельш нашел способ узаконить взятки в вузах
- Диетолог объяснила отсутствие Москвы в рейтинге самых «толстых» регионов
- МВД просит арестовать замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 млн
- Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами своего региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru