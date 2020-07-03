Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту

Самолет авиакомпании Ryanair вынужденно сел в аэропорту греческого города Салоники из-за пожара на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генерального секретариата гражданской защиты Греции.

Уточняется, что самолет следовал из Берлина в Афины. В связи с инцидентом из самолета прошла эвакуация более 150 находившихся на борту пассажиров и шести членов экипажа.

Агентство не уточняет, есть ли в результате пострадавшие. Отмечается, что возгорание возникло в кабине пилота. Причина не сообщается.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СамолетЭкстренная Посадка
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