Происшествия

Три человека погибли на АЗС в Серпухове

20 мая18:16

Три человека погибли и ещё один пострадал в результате взрыва, который произошел на автозаправочной станции в подмосковном городе Серпухове. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Названы способы предотвратить взрывы газа в России

Уточняется, что чрезвычайное происшествие случилось на АЗС, которая находится по адресу Северный проезд, 4. По данным ТАСС, на заправке произошел хлопок паров, которые скопились в пустой емкости от топлива. ЧП произошло в результате проведения сварочных работ, пишет RT.

На данный момент подробности случившегося уточняются.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:АзсВзрывПроисшествие

партнеры