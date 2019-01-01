Три человека погибли на АЗС в Серпухове
Три человека погибли и ещё один пострадал в результате взрыва, который произошел на автозаправочной станции в подмосковном городе Серпухове. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Уточняется, что чрезвычайное происшествие случилось на АЗС, которая находится по адресу Северный проезд, 4. По данным ТАСС, на заправке произошел хлопок паров, которые скопились в пустой емкости от топлива. ЧП произошло в результате проведения сварочных работ, пишет RT.
На данный момент подробности случившегося уточняются.
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