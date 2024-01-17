Три человека погибли и еще двое пострадали в автоаварии с фурой в Удмуртии
В Удмуртии три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с участием легковушки и фуры, сообщает ТАСС.
Автоавария произошла вечером в Игринском районе, где столкнулись Renault Duster и грузовик MAN. Все погибшие находились в легковом автомобиле. После происшествия одного человека госпитализировали, еще одному оказали медпомощь на месте.
По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что владелец Renault стал обгонять в запрещенном для этого месте.
Ранее в Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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