Три человека погибли и еще двое пострадали в автоаварии с фурой в Удмуртии

В Удмуртии три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с участием легковушки и фуры, сообщает ТАСС.

В Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек

Автоавария произошла вечером в Игринском районе, где столкнулись Renault Duster и грузовик MAN. Все погибшие находились в легковом автомобиле. После происшествия одного человека госпитализировали, еще одному оказали медпомощь на месте.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что владелец Renault стал обгонять в запрещенном для этого месте.

Ранее в Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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