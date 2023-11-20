Три человека погибли и 18 пострадали в результате урагана в Кузбассе

В Кемеровской три человека погибли и 18 получили травмы области из-за урагана, сообщает пресс-служба правительства области.

На города Сибири обрушился мощный ураган

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В 143 котельных отключена электроэнергия. Также без электричества находятся водозаборы, угольные предприятия. Кроме того, 150 домов и административных зданий получили повреждения кровель.

Как сообщалось ранее, в Сибири из-за мощных порывов ветра без электричества остались 294 населенных пункта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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