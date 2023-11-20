Три человека погибли и 18 пострадали в результате урагана в Кузбассе
20 ноября 202302:30
В Кемеровской три человека погибли и 18 получили травмы области из-за урагана, сообщает пресс-служба правительства области.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В 143 котельных отключена электроэнергия. Также без электричества находятся водозаборы, угольные предприятия. Кроме того, 150 домов и административных зданий получили повреждения кровель.
Как сообщалось ранее, в Сибири из-за мощных порывов ветра без электричества остались 294 населенных пункта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru