Три человека погибли и 18 пострадали в результате урагана в Кузбассе

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В 143 котельных отключена электроэнергия. Также без электричества находятся водозаборы, угольные предприятия. Кроме того, 150 домов и административных зданий получили повреждения кровель.

Как сообщалось ранее, в Сибири из-за мощных порывов ветра без электричества остались 294 населенных пункта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

