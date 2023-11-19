На города Сибири обрушился мощный ураган

Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. В некоторых районах Новосибирской области отключилось электричество. В городах срывало крыши и вырывало деревья.

Администрация Кемерова предупредила об усилении ветра до 33-35 метров в секунду и более. Сильный ветер прогнозируется и в Алтайском крае.

Местных жителей предупредили о возможных обрывах линий электропередач и авариях на трансформаторных подстанциях.

В начале ноября по Франции прошелся ураган «Кириан». Жертвами стихии стали два человека, передает «Радиоточка НСН».

