На города Сибири обрушился мощный ураган

По сибирским городам прошелся сильный ураган, сообщают местные официальные ведомства.

Почти 400 населенных пунктов Приангарья отключены от света из-за шторма

Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. В некоторых районах Новосибирской области отключилось электричество. В городах срывало крыши и вырывало деревья.

Администрация Кемерова предупредила об усилении ветра до 33-35 метров в секунду и более. Сильный ветер прогнозируется и в Алтайском крае.

Местных жителей предупредили о возможных обрывах линий электропередач и авариях на трансформаторных подстанциях.

В начале ноября по Франции прошелся ураган «Кириан». Жертвами стихии стали два человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // неравнодушный Человек
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