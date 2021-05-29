Девять человек погибли в ДТП в Пакистане
29 мая 202108:34
Как минимум девять человек погибли, 16 пострадали в результате дорожной аварии в Пакистане, передает агентство Синьхуа.
Отмечается, что в Азад-Кашмире пассажирский фургон упал в кювет. Как сообщили очевидцы, автомобиль двигался из города Равалпинди восточной провинции Пенджаб.
Погибших и пострадавших доставили в больницу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru