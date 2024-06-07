Три человека погибли, 25 пострадали в ДТП с вахтовым авто в Забайкалье
Авария произошла с вахтовым автомобилем в поселке Давенда в Могочинском районе Забайкальского края, погибли три человека, 25 пострадали. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аранина, сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Число пострадавших 28. Из общего количества, к сожалению, трое погибло... Из 25 человек 19 требуется госпитализация, шести пациентам оказана медицинская помощь на месте», — рассказала Аранина.
Замминистра добавила, что 15 пострадавших находятся на этапе эвакуации с места ЧП, восемь из них доставили в районную больницу. Пациенты проходят дополнительные обследования и получают необходимую помощь.
После аварии управление Следственного комитета по Забайкальскому краю начало доследственную проверку.
Ранее в Наро-Фоминске легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, погибли четыре человека, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru