Три человека погибли, 25 пострадали в ДТП с вахтовым авто в Забайкалье

«Число пострадавших 28. Из общего количества, к сожалению, трое погибло... Из 25 человек 19 требуется госпитализация, шести пациентам оказана медицинская помощь на месте», — рассказала Аранина.

Замминистра добавила, что 15 пострадавших находятся на этапе эвакуации с места ЧП, восемь из них доставили в районную больницу. Пациенты проходят дополнительные обследования и получают необходимую помощь.

После аварии управление Следственного комитета по Забайкальскому краю начало доследственную проверку.

Ранее в Наро-Фоминске легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, погибли четыре человека, напоминает «Свободная пресса».

