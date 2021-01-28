Три человека госпитализированы после пожара на пороховом заводе в Перми

Три человека пострадали во время пожара на пороховом заводе в Перми. Все они были госпитализированы, сообщила пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.

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В ведомстве отметили, что раненые доставлены в ожоговый центр, где им оказывается вся необходимая помощь.

Специалисты сейчас выясняют обстоятельства происшествия, передает RT.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
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