Три человека госпитализированы после пожара на пороховом заводе в Перми
28 января 202109:25
Три человека пострадали во время пожара на пороховом заводе в Перми. Все они были госпитализированы, сообщила пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что раненые доставлены в ожоговый центр, где им оказывается вся необходимая помощь.
Специалисты сейчас выясняют обстоятельства происшествия, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru