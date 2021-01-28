В Москве сгорел второй за сутки автобус
28 января 202101:01
Автобус сгорел на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Отмечается, что инцидент произошел на Измайловском проспекте. По данным агентства, пострадавших нет.
Как отмечает ТАСС, в столице это второе возгорание автобуса за сутки. Первый пожар произошел на улице Наметкина, в автобусе находилось 20 человек. Всем удалось вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru