В Москве сгорел второй за сутки автобус

Автобус сгорел на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел на Измайловском проспекте. По данным агентства, пострадавших нет.

Как отмечает ТАСС, в столице это второе возгорание автобуса за сутки. Первый пожар произошел на улице Наметкина, в автобусе находилось 20 человек. Всем удалось вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожарные
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