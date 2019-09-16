Три автобуса столкнулись на западе Москвы
16 сентября17:07
Три автобуса столкнулись на западе столицы, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Происшествие случилось возле дома 48 на Можайском шоссе около остановки.
На месте происшествия работают экстренные службы, движение ограничено.
Ранее НСН сообщала о ДТП под Ярославлем. По уточнённым данным, в его ходе пострадали 28 человек, семь — погибли. Столкновение произошло под Ярославлем — лоб в лоб столкнулись автобус и фура.
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