Третью вспышку птичьего гриппа за 10 дней зафиксировали в Тюменской области

На территории озера Тундрово Бердюжского района Тюменской области с 8 июля ввели карантин из-за высокопатогенного птичьего гриппа, сообщило URA.RU.

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Зону наблюдения установили в радиусе 11 километров вокруг опасного населенного пункта. Согласно постановлению губернатора региона Александра Моора, возле озера Тундрово перекрыли все дороги, установили круглосуточные КПП, ограничили движение транспорта в карантинной зоне и прекратили перемещение птицы.

Ранее карантин ввели 29 июня в районе озера Большое Белое, а 5 июля — в районе деревни Жиряково.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТюменьПтичий Грипп
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