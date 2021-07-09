Третью вспышку птичьего гриппа за 10 дней зафиксировали в Тюменской области
На территории озера Тундрово Бердюжского района Тюменской области с 8 июля ввели карантин из-за высокопатогенного птичьего гриппа, сообщило URA.RU.
Зону наблюдения установили в радиусе 11 километров вокруг опасного населенного пункта. Согласно постановлению губернатора региона Александра Моора, возле озера Тундрово перекрыли все дороги, установили круглосуточные КПП, ограничили движение транспорта в карантинной зоне и прекратили перемещение птицы.
Ранее карантин ввели 29 июня в районе озера Большое Белое, а 5 июля — в районе деревни Жиряково.
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