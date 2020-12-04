По словам адвоката, о третьей предсмертной записке говорится в постановление об отказе о возбуждении уголовного дела, полученном отцом умершего.

В документе указывается, что записка была найдена судмедэкспертами при обследовании тела Тесака. Уточняется, что записка была завернута в полимерный материал. В ней Тесак утверждает о своей невиновности в убийствах, в которых он признался. Отмечается также, что он оговорил в признательных показаниях других людей.



Ранее адвокат националиста Владимир Краснов заявлял, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Отец Мaрцинкевичa нaписaл зaявление нa имя главы СК Aлексaндрa Бaстрыкинa, попросив его возбудить уголовное дело по стaтье «убийство» и взять рaсследовaние под личный контроль.

