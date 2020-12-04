Третью предсмертную записку Тесака обнаружили у него во рту
Адвокат Алексей Михальчик рассказал, что третью предсмертную записку умершего националиста Максима Марцинкевича (Тесака) обнаружили у него во рту. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам адвоката, о третьей предсмертной записке говорится в постановление об отказе о возбуждении уголовного дела, полученном отцом умершего.
В документе указывается, что записка была найдена судмедэкспертами при обследовании тела Тесака. Уточняется, что записка была завернута в полимерный материал. В ней Тесак утверждает о своей невиновности в убийствах, в которых он признался. Отмечается также, что он оговорил в признательных показаниях других людей.
Ранее адвокат националиста Владимир Краснов заявлял, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Отец Мaрцинкевичa нaписaл зaявление нa имя главы СК Aлексaндрa Бaстрыкинa, попросив его возбудить уголовное дело по стaтье «убийство» и взять рaсследовaние под личный контроль.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- Третью предсмертную записку Тесака обнаружили у него во рту
- ЦСКА уступил «Вольфсбергу» со счетом 0:1 в матче Лиги Европы
- В Москве скончались еще 77 человек с COVID-19
- Власти Ставрополья сделают 31 декабря текущего года выходным
- В Роспотребнадзоре предложили сократить до 24 часов срок теста на коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru