Третью предсмертную записку Тесака обнаружили у него во рту

Адвокат Алексей Михальчик рассказал, что третью предсмертную записку умершего националиста Максима Марцинкевича (Тесака) обнаружили у него во рту. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат: в камере Тесака в день его смерти не работало видеонаблюдение

По словам адвоката, о третьей предсмертной записке говорится в постановление об отказе о возбуждении уголовного дела, полученном отцом умершего.

В документе указывается, что записка была найдена судмедэкспертами при обследовании тела Тесака. Уточняется, что записка была завернута в полимерный материал. В ней Тесак утверждает о своей невиновности в убийствах, в которых он признался. Отмечается также, что он оговорил в признательных показаниях других людей.

Ранее адвокат националиста Владимир Краснов заявлял, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Отец Мaрцинкевичa нaписaл зaявление нa имя главы СК Aлексaндрa Бaстрыкинa, попросив его возбудить уголовное дело по стaтье «убийство» и взять рaсследовaние под личный контроль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Максим Марцинкевич (Тесак)
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