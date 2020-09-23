Адвокат: в камере Тесака в день его смерти не работало видеонаблюдение

Ранее юрист говорил, что перед смертью из Тесака пытались выбить признания в тяжких преступлениях и убийствах. Кроме того, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявляла РИА Новости, что перед смертью мужчина просил помощи, а также неоднократно говорил о пытках.

В свою очередь, официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что перед смертью Тесак сознался в убийствах с приезжими в Москве, первое из которых совершил еще в 19 лет. В частности, Марцинкевич рассказал о двойном убийстве и указал место, где были спрятаны трупы. Именно там их и обнаружили после его показаний.

Представитель СК утверждает, что Тесак полностью раскаялся в содеянном и осудил свои поступки, а также решил отказаться от националистических взглядов, отмечает Ura.ru.

Тело самого Тесака нашли 16 сентября в одиночной камере СИЗО, там же обнаружили несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что он не хочет доставлять неприятности администрации изолятора и просит передать девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

