Адвокат: в камере Тесака в день его смерти не работало видеонаблюдение
В камере Максима Марцинкевича (Тесака) в день смерти не работало видеонаблюдение, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
По версии следствия, Тесак пытался покончить с собой одним способом, но безуспешно. В камере нашли большое количество следов крови. Следователи считают, что спустя некоторое время мужчина убил себя другим способом. Однако эту версию не может подтвердить камера видеонаблюдения, так как она не работала.
Уточняется, что в коридоре установлена еще одна видеокамера, но пока неясно, что она записала.
Ранее юрист говорил, что перед смертью из Тесака пытались выбить признания в тяжких преступлениях и убийствах. Кроме того, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявляла РИА Новости, что перед смертью мужчина просил помощи, а также неоднократно говорил о пытках.
В свою очередь, официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что перед смертью Тесак сознался в убийствах с приезжими в Москве, первое из которых совершил еще в 19 лет. В частности, Марцинкевич рассказал о двойном убийстве и указал место, где были спрятаны трупы. Именно там их и обнаружили после его показаний.
Представитель СК утверждает, что Тесак полностью раскаялся в содеянном и осудил свои поступки, а также решил отказаться от националистических взглядов, отмечает Ura.ru.
Тело самого Тесака нашли 16 сентября в одиночной камере СИЗО, там же обнаружили несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что он не хочет доставлять неприятности администрации изолятора и просит передать девушке книгу про коммунизм и личный дневник.
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