Третий за два года спикер думы Североуральска трагически ушёл из жизни

Председатель думы Североуральска Виктор Ильин погиб в дорожно-транспортном происшествии. Смертельная авария произошла на трассе под Краснотурьинском, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга и Свердловской области.

ДТП случилось на 15 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель». Там произошло столкновение Lada Priora и Hyundai Solaris. Помимо погибшего Ильина, телесные повреждения получили два человека. Причина аварии пока ещё не называется.

Как отмечают уральские СМИ, за последние два года это уже третий спикер, который ушёл из жизни. В 2021 году совершила суицид Елена Балбекова. Именно погибший в ДТП Ильин активно критиковал её после того, как она получила ответ на запрос в Министерство обороны.