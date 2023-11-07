Третий за два года спикер думы Североуральска трагически ушёл из жизни
Председатель думы Североуральска Виктор Ильин погиб в дорожно-транспортном происшествии. Смертельная авария произошла на трассе под Краснотурьинском, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга и Свердловской области.
ДТП случилось на 15 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель». Там произошло столкновение Lada Priora и Hyundai Solaris. Помимо погибшего Ильина, телесные повреждения получили два человека. Причина аварии пока ещё не называется.
Как отмечают уральские СМИ, за последние два года это уже третий спикер, который ушёл из жизни. В 2021 году совершила суицид Елена Балбекова. Именно погибший в ДТП Ильин активно критиковал её после того, как она получила ответ на запрос в Министерство обороны.
Была подтверждена информация, что старший прапорщик Виктор Ильин во время службы в 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии в августе 1992 года был приговорён военным трибуналом к 3 годам условно за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2022 году от внезапной остановки сердца скончался еще один председатель думы Североуральска Александр Злобин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru