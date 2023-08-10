Третьего обвиняемого в избиении участника СВО заочно арестовали в Забайкалье

Ночью над Калужской и Московской областями были предотвращены атаки беспилотников Открытое горение в автосервисе в подмосковном Домодедово ликвидировано Трое детей пострадали от возгорания электросамоката, произошедшего ночью в квартире в Москве Московские специалисты создали искусственный материал, имитирующий кожу человека Власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов В Москве сегодня переменная облачность, без осадков и до +26 градусов