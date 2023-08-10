Третьего обвиняемого в избиении участника СВО заочно арестовали в Забайкалье

Нерчинско-Заводский районный суд Забайкальского края заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В Забайкалье задержан один из подозреваемых в нападении на участника СВО

«Суд удовлетворил ходатайство ... о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова», — приводит сообщение РИА Новости.

Фигурант находится в межгосударственном розыске.

Инцидент с нападением на участника спецоперации, потерявшего ногу в зоне боевых действий, произошел в селе Нерчинский Завод 6 августа. Следствие установило, что пьяная компания избила пострадавшего и повредила его автомобиль. Правоохранители задержали 27-летнего нападавшего и его соучастника, пишет RT. Еще одного предполагаемого злоумышленника разыскивают.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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