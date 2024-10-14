Треш-стример из Ярославля перечислил деньги Мизулиной за моральный ущерб

По словам юриста, его подзащитный признает все действия, но не считает, что его заявления в адрес Мизулиной являются преступлением.

Рассмотрение уголовного дела началось 14 октября. Дурдиева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозе убийством. Сторона обвинения утверждает, что подсудимый в июне 2021 года избил в Ярославле местного жителя 28 лет, что привело к обезображиванию лица потерпевшего.

Также в феврале 2024 года стример в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязненных отношений к Мизулиной во время онлайн-трансляции «высказал в ее адрес угрозу убийством путем физической расправы» и допустил оскорбления, передает «Радиоточка НСН».

