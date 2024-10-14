Треш-стример из Ярославля перечислил деньги Мизулиной за моральный ущерб
Треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев оплатил штраф за оскорбление главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, а также по собственной инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Алексея Александрова.
По словам юриста, его подзащитный признает все действия, но не считает, что его заявления в адрес Мизулиной являются преступлением.
Рассмотрение уголовного дела началось 14 октября. Дурдиева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозе убийством. Сторона обвинения утверждает, что подсудимый в июне 2021 года избил в Ярославле местного жителя 28 лет, что привело к обезображиванию лица потерпевшего.
Также в феврале 2024 года стример в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязненных отношений к Мизулиной во время онлайн-трансляции «высказал в ее адрес угрозу убийством путем физической расправы» и допустил оскорбления, передает «Радиоточка НСН».
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