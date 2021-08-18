Тренер олимпийской чемпионки по фехтованию из США разбился на мотоцикле

Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич разбился на мотоцикле. В пресс-службе Федерации фехтования США сообщили, что трагический инцидент произошёл во время поездки по пересеченной местности.

Напомним, 62-летний Лич, который включен в Зал славы фехтования США, готовил рапиристок из США к Олимпийским играм 1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов. На прошедших в Токио Игра его подопечная Ли Кифер завоевала первую в истории США золотую медаль в женской рапире. Она, к слову, победила в финале россиянку Инну Дериглазову, отмечает RT.

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Между тем, российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпиаде-2020 в Токио.

Спортсменки рассказали спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио, какие эмоции получили, победив на ОИ-2020.

«Самое чудесное, что мы можем сражаться плечом к плечу. Командные соревнования дают бешеную энергетику – их ни с чем нельзя сравнить. Мы обмениваемся этой энергетикой и поддерживаем друг друга», - заявила София Позднякова.

Софья Великая уже второй стала олимпийской чемпионкой в составе команды российских саблисток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСмертьФехтованиеОлимпиада
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