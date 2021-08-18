Тренер олимпийской чемпионки по фехтованию из США разбился на мотоцикле

Между тем, российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпиаде-2020 в Токио.

Спортсменки рассказали спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио, какие эмоции получили, победив на ОИ-2020.

«Самое чудесное, что мы можем сражаться плечом к плечу. Командные соревнования дают бешеную энергетику – их ни с чем нельзя сравнить. Мы обмениваемся этой энергетикой и поддерживаем друг друга», - заявила София Позднякова.

Софья Великая уже второй стала олимпийской чемпионкой в составе команды российских саблисток.

