Трехлетний ребенок в Красноярске сбежал из дома через окно

В Красноярске полиция выясняет обстоятельства побега трехлетнего мальчика через окно квартиры, расположенной на первом этаже дома. Об этом говорится на официальном сайте межмуниципального УМВД России «Красноярское».

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что увидела на улице маленького мальчика в легкой домашней одежде, который был без сопровождения взрослых. Позвонившая добавила, что забрала его к себе на работу в частный детский сад, который находился поблизости, чтобы ребенок не замерз.

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Правоохранители установили, что мальчик был дома с матерью. Когда она отошла в ванную, ребенок самостоятельно вышел из квартиры через окно. По данным источника, семья ребенка характеризуется, как благополучная, и ранее не попадала в поле зрения полиции.

Сейчас представители подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении матери, решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

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