Трехлетний ребенок в Красноярске сбежал из дома через окно

В Красноярске полиция выясняет обстоятельства побега трехлетнего мальчика через окно квартиры, расположенной на первом этаже дома. Об этом говорится на официальном сайте межмуниципального УМВД России «Красноярское».

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что увидела на улице маленького мальчика в легкой домашней одежде, который был без сопровождения взрослых. Позвонившая добавила, что забрала его к себе на работу в частный детский сад, который находился поблизости, чтобы ребенок не замерз.