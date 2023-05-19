Подмосковный суд арестовал главного налоговика Серпухова за многомиллионные взятки
Серпуховской городской суд отправил в СИЗО главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша, сообщает РИА Новости.
Кирш был задержан и арестован по делу о многомиллионных взятках. По версии следствия, вместе с тремя подчинёнными и посредником, которых также задержали, он выстроил схему вымогательства у предпринимателей.
По решению суда, Кирш будет находиться в СИЗО до 14 июля.
Ранее экс-замглаву ФСИН Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Динамо» объявило об уходе главного тренера
- Суд принял к рассмотрению иск Земфиры о снятии статуса иноагента
- МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
- Подмосковный суд арестовал главного налоговика Серпухова за многомиллионные взятки
- Видодо: Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной
- Власти прогнозируют рост ВВП России до двух процентов
- Силы Северного флота вышли на учения в Баренцево море
- Рябков: Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится
- Медведев заявил, что с начала года в российскую армию приняли свыше 117 тысяч человек
- Китайская корпорация купила права на показ «Фиксиков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru