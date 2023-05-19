Подмосковный суд арестовал главного налоговика Серпухова за многомиллионные взятки

Серпуховской городской суд отправил в СИЗО главу межрайонной налоговой инспекции №11 по Московской области Александра Кирша, сообщает РИА Новости.

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Кирш был задержан и арестован по делу о многомиллионных взятках. По версии следствия, вместе с тремя подчинёнными и посредником, которых также задержали, он выстроил схему вымогательства у предпринимателей.

По решению суда, Кирш будет находиться в СИЗО до 14 июля.

Ранее экс-замглаву ФСИН Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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