Подмосковный суд арестовал главного налоговика Серпухова за многомиллионные взятки

Кирш был задержан и арестован по делу о многомиллионных взятках. По версии следствия, вместе с тремя подчинёнными и посредником, которых также задержали, он выстроил схему вымогательства у предпринимателей.

По решению суда, Кирш будет находиться в СИЗО до 14 июля.

Ранее экс-замглаву ФСИН Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

