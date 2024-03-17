Около 50 рыбаков спасли со льдины в Приморье

Около 50 рыбаков эвакуировали с отколовшейся льдины в Приморском крае, сообщает в Telegram региональное управление МЧС.

Это произошло в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка. Никому из любителей рыбалки помощь медиков не потребовалась.

Запрет на выход на лед в Уссурийском и Амурском заливах действует в Приморье с 20 февраля.

Ранее в Петербурге спасли 15 рыбаков со льдины в Финском заливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

