Около 50 рыбаков спасли со льдины в Приморье
17 марта 202408:01
Около 50 рыбаков эвакуировали с отколовшейся льдины в Приморском крае, сообщает в Telegram региональное управление МЧС.
Это произошло в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка. Никому из любителей рыбалки помощь медиков не потребовалась.
Запрет на выход на лед в Уссурийском и Амурском заливах действует в Приморье с 20 февраля.
Ранее в Петербурге спасли 15 рыбаков со льдины в Финском заливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru