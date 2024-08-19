Трех москвичей задержали в Петербурге за танцы с нацистским приветствием

В Санкт-Петербурге троих молодых людей задержали за «пьяную выходку» с нацистскими приветствиями на 14-й линии Васильевского острова. Как сообщили в управлении МВД по городу и области, 20-летние гости из столицы включали немецкие песни, показывали нацистские приветствия и снимали штаны на улице.

В распоряжении полицейских оказалось видео, которое было снято очевидцами ночью 16 августа. На нем четверо молодых людей показывают нацистские жесты, стоя рядом с припаркованным автомобилем каршеринга, из которого доносятся песни на немецком языке.