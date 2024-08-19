Трех москвичей задержали в Петербурге за танцы с нацистским приветствием
В Санкт-Петербурге троих молодых людей задержали за «пьяную выходку» с нацистскими приветствиями на 14-й линии Васильевского острова. Как сообщили в управлении МВД по городу и области, 20-летние гости из столицы включали немецкие песни, показывали нацистские приветствия и снимали штаны на улице.
В распоряжении полицейских оказалось видео, которое было снято очевидцами ночью 16 августа. На нем четверо молодых людей показывают нацистские жесты, стоя рядом с припаркованным автомобилем каршеринга, из которого доносятся песни на немецком языке.
Участников этого действа задержали на Московском вокзале Петербурга, когда те собирались отправиться обратно в Москву.
В отделении полиции они признались, что были нетрезвы и раскаиваются в своем поступке. Полиция разыскивает последнего участника инцидента. Решается вопрос привлечения молодых людей к ответственности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трех москвичей задержали в Петербурге за танцы с нацистским приветствием
- Путин: В Баку планируется открыть российско-азербайджанский университет
- Генпрокуратура заявила о хищении из бюджета нацпроектов трех млрд рублей
- Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти
- «Я не сам это выдумал»: Милонов извинился перед Ургантом
- Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками
- Вирусолог пояснил, что вакцинация и карантинные мероприятия остановят оспу обезьян
- Алиев назвал визит Путина исключительно важным
- В ФРГ заявили, что обмениваются с РФ данными о подрывах «Северных потоков»
- Кадыров поблагодарил Маска за Starlink в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru