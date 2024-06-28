Против историка Тамары Эйдельман возбудили дело о реабилитации нацизма

В ведомстве указали, что в сети Интернет была выявлена видеозапись авторской программы Эйдельман, в которой содержатся высказывания, «выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

«Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре», - говорится в сообщении.

Ранее против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

