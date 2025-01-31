Двоих подростков задержали за поджог релейных шкафов в Московской области

Отмечается, что подростки подожгли несколько релейных шкафов на 120-м километре перегона «Голутвин — Щурово» 24 января. Куратор, задание от которого они получили в одном из мессенджеров, пообещал выплатить им денежное вознаграждение.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по факту покушения на теракт. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее неизвестный поджег два релейных шкафа в Москве на Ярославском направлении железной дороги. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

