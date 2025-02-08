СК начал проверку по факту пожара в здании Электрозавода в Москве
Доследственная проверка организована на месте пожара на Электрозаводской улице на востоке Москвы, сообщили в столичном СК.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы. В ведомстве отметили, что информация о пострадавших уточняется.
В МЧС России сообщили, что были спасены уже 90 человек, использованы спасательные устройства и подъемные механизмы.
В столичном Дептрансе водителей попросили выбирать пути объезда Электрозаводской улицы. Там сейчас работают оперативные службы, из-за чего движение затруднено, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru