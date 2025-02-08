СК начал проверку по факту пожара в здании Электрозавода в Москве

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы. В ведомстве отметили, что информация о пострадавших уточняется.

В МЧС России сообщили, что были спасены уже 90 человек, использованы спасательные устройства и подъемные механизмы.

В столичном Дептрансе водителей попросили выбирать пути объезда Электрозаводской улицы. Там сейчас работают оперативные службы, из-за чего движение затруднено, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

