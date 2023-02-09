Травников: Восстанавливать дом после взрыва газа в Новосибирске не будут

Разрушенный в результате взрыва газа дом в Новосибирске не будут восстанавливать, жителей планируют переселить. Об этом заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Взрыв в доме Новосибирска: обрушились два подъезда

Как отметил Травников, восстанавливать здание нецелесообразно.

«Временное решение жилищного вопроса- это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято – жители ... в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Городские власти получат необходимые для этого средства из резервного фонда правительства области.

Ранее стало известно, что в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске произошел взрыв газа. По данным Следственного комитета, обрушилось два подъезда здания, пишет Ura.ru. В результате ЧП погибли два человека, еще 11 пострадали, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Взрыв ГазаНовосибирскНовосибирская Область
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