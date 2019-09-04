Травмированного альпиниста эвакуировали с высоты почти 4 тыс. метров на Эльбрусе

29-летнего альпиниста из Москвы эвакуировали с Эльбуса с высоты почти 4 тысячи метров в связи с травмой ноги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что просьбу о помощи альпинист направил в МЧС на высоте 3800 метров. При восхождении он травмировал ногу.

Молодого человека спустили с горы на поляну Азау. В настоящий момент он передан врачам скорой помощи. О его состоянии не сообщается.



